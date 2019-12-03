قطع بحرية سطحية وتحت السطح تنضم الى المنطقة البحرية الاولى للجيش الايراني

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للجيش اليوم الثلاثاء، ان قائد القوة بحرية الجيش الادميرال خانزادي رعى (عصر اليوم) مراسم الحاق المدمرة "االبرز" والغواصة "غدير- 945" بعد اكتمال عمليات الصيانة الاساسية فيهما، وايضا انضمام زورقين سريعين متطورين، الى اسطول المنطقة البحرية الاولى التابعة للجيش الايراني.
واضاف التقرير نفسه، ان محافظ هرمزكان "فريدون همتي" وغيره من كبار المسؤولين والقادة العسكريين لدى هذه المحافظة الجنوبية حضروا مراسم الحاق القطع البحرية الى اسطول المنطقة الاولى.
انتهى ** ح ع
طهران / 3 كانون الاول / ديمسبر / ارنا – جرت اليوم الثلاثاء برعاية قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية "الادميرال خانزادي" مراسم انضمام قطع بحرية سطحية وتحت السطح الى المنطقة الاولى التابعة لهذه القوة.
وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للجيش اليوم الثلاثاء، ان قائد القوة بحرية الجيش الادميرال خانزادي رعى (عصر اليوم) مراسم الحاق المدمرة "االبرز" والغواصة "غدير- 945" بعد اكتمال عمليات الصيانة الاساسية فيهما، وايضا انضمام زورقين سريعين متطورين، الى اسطول المنطقة البحرية الاولى التابعة للجيش الايراني.
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