ايران واليابان تحتفلان بمرور 90 عاما على العلاقات بين البلدين

وافادت السفارة الايرانية في طوكيو، ان مساعد وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي" ونظيره الياباني الى جانب سفير الجمهورية الاسلامية وجمع من الدبلوماسيين الايرانيين شاركوا في هذه المراسم.

وشارك عراقجي، امس الاثنين على هامش زيارته الحالية لليابان، في "ملتقى طوكيو للحوار العالمي" بمناسبة الذكرى الستين لتاسيس دائرة الشؤون الدولية اليابانية، حيث القى كلمة تحت عنوان "اجراءات القوى الرئيسية في الشرق الاوسط وتداعياتها على الامن الدولي".

علما ان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي قام بزيارة الصين واليابان لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذين البلدين، وذلك على اعتاب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي سيعقد بفيينا على مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول الاعضاء في 6 كانون الاول / ديسمبر القادم.

انتهى *** ح ع