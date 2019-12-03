زلزال بقوة 4 ريختر يهز مدينة دشتستان جنوبي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء الايرانية لدى جامعة طهران، ان هذا الحادث وقع عند الساعة السادسة و13 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء، وفي عمق 18 كم من سطح الارض.
كما حدّد المصدر نفسه مركز هذه الهزة الارضية عند التقاء خطي العرض الشمالي 28:79 والطول الشرقي 51:59.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع ضحايا او اضرار مادية جراء هذا الحادث.
انتهى ** ح ع
بوشهر / 3 كانون الاول / ديسمبر /ارنا – تعرضت منطقة بوشكان بمدينة دشتستان (في محافظة بوشهر) جنوبي البلاد، مساء اليوم الثلاثاء الى هزة ارضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.
وافاد مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء الايرانية لدى جامعة طهران، ان هذا الحادث وقع عند الساعة السادسة و13 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء، وفي عمق 18 كم من سطح الارض.
تعليقك