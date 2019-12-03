روحاني : طهران وباكو قطعتا اشواطا ايجابية جدا لتعميق العلاقات الثنائية

وافاد الموقع الاعلامي لدائرة رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، ان تصريحات الرئيس روحاني هذه جاءت مساء اليوم خلال استقباله مساعد رئيس الوزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى يوف" الذي سلمه رسالة خطية من قبل رئيس جمهورية اذربيجان "الهام علي يوف".

واضاف رئيس الجمهورية : ان تبادل الزيارات بين وفود البلدين رفيعة المستوى، وايضا الرسالة الودّية التي بعثها الهام علي يوف، تسهم بشكل كبير في تطوير ونمو العلاقات بين البلدين.

ولفت روحاني الى ان التعاون في مجال تنفيذ المشاريع المشتركة المتعلقة بانشاء سد "خدا آفرين" ومحطة (الكهرباء)، من شانه ان يحدث نقلة نوعية على صعيد العلاقات الثنائية.

واردف : ان انشاء محطة (انتاج الكهرباء) داخل المناطق الحدودية المشتركة يحظى باهمية بالغة ونحن نتطلع بان يدخل المشروع المشترك ذات الصلة بطريق رشت – استارا السككي، مرحلة التنفيذ عاجلا.

وتابع الرئيس الايراني : كما نتابع بجدية موضوع تنفيذ المشاريع المشتركة لتنقيب واستخراج النفط في بحر قزوين، ونامل في طرح دقيق لهذه القضايا خلال اجتماع اللجنة المشتركة.

وفي معرض التنوية بضرورة توسيع العلاقات العلمية والتقنية، قال رئيس الجمهورية : ان طهران مستعدة للتعاون في كافة المجالات التقنية مع باكو، ونعتقد بان انشاء مدينة صناعية مشتركة يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الايرانية الاذربيجانية.

كما اكد روحاني على اهمية السياحة والقضايا البيئية، مصرحا خلال اللقاء مع المسؤول الاذربيجاني رفيع المستوى : نحن نتنمى على البلدين ان يقيما تعاونا مؤثرا ومفيدا في هذا الخصوص ولا سيما بمنطقة بحر قزوين.

وخلص الى القول، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع مسار تنمية العلاقات بين طهران وباكو على الصعيدين الثنائي وايضا ثلاثي الاطراف، وبما يسهم في تعزيز عمليات الترانزيت بين البلدين وايضا العلاقات الثلاثية في مجالي الطاقة والكهرباء.

الى ذلك، ابلغ مصطفى يوف تحيات الرئيس الاذربيجاني الى نظيره الايراني، مخاطبا روحاني : ان الهام علي يوف يولي اهمية كثيرة الى الصداقة مع فخامتكم وايضا تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف : نحن نتابع بجدية موضوع توسيع العلاقات الشاملة مع طهران.

و وصف مساعد رئيس الوزراء الاذربيجاني المباحثات والمشاورات التي اجراها خلال زيارته الحالية لطهران، بانها بناءة للغاية، وقال : نحن اليوم نشاهد تقدما على صعيد العلاقات والتعاون بين طهران وباكو وبما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الى ان التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا بنسبة 3 اضعاف منذ العام 2014 لحد الان، كما سجل عدد الشركات الايرانية الناشطة في جمهورية اذربيجان نموا بنسبة 50 بالمئة على مدى العام الماضي.

انتهى ** ح ع