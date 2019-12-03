ايران تفرج عن 3 صيادين هنود اقتحموا مياهها الإقليمية

أفاد مراسل إرنا من نيودلهي، ان هؤلاء الصيادين الذين افرج عنهم اثر مشاورات جرت بين طهران ونيودلهي، كانوا قد اعتقلوا من قبل القوات البحرية الايرانية بسبب عدم التزامهم بقوانين الملاحة البحرية الدولية.

وكان هؤلاء الصيادين وهم من منطقة "تاميل نادو" بالهند قد اعتقلوا من قبل دورية بحرية ايرانية في كانون الثاني /يناير الماضي، وعادوا الى بلدهم بعد الافراج عنهم يوم الثلاثاء.

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