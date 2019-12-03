السيد عمار الحكيم يشيد بموقف العشائر العراقية بوأد الفتنة في محافظات العراق الجنوبية

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نسخة منه، : "بغيرتها العراقية ونخوتها الاصيلة، تسجل عشائرنا الكريمة موقفا مشرفا اخر يضاف الى سفرها الخالد، حيث دورها الرائد في وأد الفتنة التي كادت ان تضرب محافظاتنا الجنوبية".

وأضاف، "وبموقفها الشجاع هذا ووعيها الكبير إنما فوتت الفرصة على اعداء العراق المتربصين به وبشعبه الأبي وحافظت على سلمية المظاهرات المطالبة بالاصلاح".

وتابع رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، : "تحية إجلال واكبار لعشائرنا الكريمة الركن الثالث الذي حفظ العراق وأهله بعد المرجعية الدينية العليا والشعائر الحسينية".

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