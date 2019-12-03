استهداف قاعدة عين الأسد الاميركية في الانبار بخمسة صواريخ

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، ان "خمسة صواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار، دون خسائر تذكر، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وتعتبر قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار، مركزا لتواجد القوات الامريكية في العراق، ويتواجد فيها 5200 جندي أميركي حسب ادعاء البنتاغون ، فيما تؤكد مصادر عراقية على ان اعداد القوات الامريكية المتواجدين في هذه القاعدة أكثر بكثير من هذا الرقم المعلن.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قام بزيارة غير معلنة الشهر الماضي لهذه القاعدة، فيما زارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبشكل غير معلن ايضا، في أواخر كانون الاول/ديسمبر 2018.

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