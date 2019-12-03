الأمن البرلمانية العراقية: بوادر إيجابية ستتضح قريباً لأحتواء أزمة النجف

وقال رئيس اللجنة نايف الشمري عقب زيارة وفد اللجنة الى المحافظة، أمس الثلاثاء، للوقوف على ملابسات الأحداث وتقصي الحقائق، أن "الزيارة جاءت بناء على توجيه من رئيس مجلس النواب، للإطلاع على الوضع الأمني في المحافظة، عبر لقاء القادة الأمنيين في المحافظة لاسيما المحافظ وقائد عمليات الفرات الأوسط وقائد الشرطة ومدراء الأجهزة الأمنية".

وأضاف، إن "أمن النجف الأشرف هو أمن العراق باكمله وما يهمنا اليوم هو الحفاظ على سلمية التظاهرات ومطالبها المشروعة وأرواح المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".

ولفت الشمري الى انه "تم التشاور مع القادة الأمنيين على ضرورة الحفاظ على المتظاهرين ودرء اية فتنة في المحافظة، وكل القيادات الأمنية حريصة على حياة المدنيين الأبرياء".

وتابع، "لمسنا تعاوناً كبيراً بين شيوخ العشائر والمجتمع المدني مع القيادات الأمنية في المحافظة".

وأكد على "وجود بوادر ايجابية ستتضح معالمها في الايام المقبلة لاحتواء الازمة، لحفظ الأمن في المحافظة لما لها من قدسية ومكانة في نفوس المسلمين لاسيما مرقد امير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) والمرجعية الدينية العليا".

واكد الشمري انه "علينا أن نبعد من يريد ان يسيء للامن في مدينة النجف الاشرف".

وأعلن عن "وجود مطالب للقوات الامنية سننقلها الى رئيس مجلس النواب والذي ابدى اهتماما كبيرا في متابعة الوضع الامني في محافظة النجف الاشرف".

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