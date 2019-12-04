٠٤‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83579923
٠ Persons

سمات

وزير الداخلية الايراني يدعو من يرون في انفسهم الاهلية اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية

وزير الداخلية الايراني يدعو من يرون في انفسهم الاهلية اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية

طهران / 4 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- دعا وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي الاشخاص الذين يرون في انفسهم الاهلية اللازمة للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في البلاد.

وقال رحماني فضلي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء الثلاثاء، ان عدد المراجعين للتسجيل لخوض المنافسة للانتخابات البرلمانية كان جيدا خلال الايام الثلاثة الاولى لبدء التسجيل حيث شهد زيادة مقارنة مع الفترة المماثلة من الانتخابات السابقة.

واضاف، انني ادعو من يرون في انفسهم الاهلية اللازمة والعلم والخبرة والقدرة وفقا لتصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية فليتقدموا بالتاكيد لخوض الانتخابات البرلمانية.

وتابع وزير الداخلية، ليسجل هؤلاء اسماءهم للترشيح لهذه الانتخابات كي يستفيد المواطنون من قدراتهم وخبراتهم وعلمهم من اجل تحسين اوضاع البلاد وصياغة القوانين الصائبة وممارسة الرقابة الصحيحة على القانون.

وكانت عملية التسجيل للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية في البلاد قد بدات صباح الاحد وتنتهي السبت القادم.

يذكر ان انتخابات الدورة الـ 11 لمجلس الشورى الاسلامي ستجري يوم الجمعة 21 شباط/فبراير 2020 وتجري بالتزامن معها الانتخابات التكميلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 9 =