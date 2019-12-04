قائد حرس الثورة: الشعب الإيراني وجه صفعة اخرى لامريكا والاستكبار

وفي كلمة له اليوم الاربعاء بمراسم تخليد ذكرى 92 الف شهيد من قوات التعبئة ، تطرق اللواء سلامي الى مآثر وتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم في حرب غير متكافئة ، معتبرا ان الاستقلال والحرية والحياة الكريمة في ظل القيم الاسلامية مدينة لدماء الشهداء.

وحول دور العدو في الفتنة الاخيرة التي وقعت في عدد من مدن البلاد، اعتبر اللواء سلامي ان العدو اراد ان ينتقم لهزائمه المتلاحقة علي يد الشعب الايراني مضيفا : لقد ارادوا ربط الضغوط الاقتصادية القصوى والضغوط النفسية بالاحداث الداخلية لكنهم فشلوا في تاجيج أي حادثة.

واشار قائد حرس الثورة الى أن الشعب الايراني يجيد قلب التهديدات الى فرص ، موضحا ان العدو كان يعتقد ان الشعب الايراني سيقف بوجه نظامه ، الا ان هذا العدو فقد عقليته الاستراتيجية وباتت كل فرضياته بشان الشعب الايراني خاطئة

انتهى** 2344