٠٤‏/١٢‏/٢٠١٩ ١٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83580385
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قائد حرس الثورة: الشعب الإيراني وجه صفعة اخرى لامريكا والاستكبار

قائد حرس الثورة: الشعب الإيراني وجه صفعة اخرى لامريكا والاستكبار

طهران/ 4 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - قال قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، ان إيران صمدت اربعة عقود دفاعا عن قيمها الوطنية والاسلامية ، مضيفا ان الشعب الإيراني وجه خلال الاسابيع الماضية صفعة اخرى للاستكبار وخاصة امريكا لتعيد حساباتها مرة اخرى.

وفي كلمة له اليوم الاربعاء بمراسم تخليد ذكرى 92 الف شهيد من قوات التعبئة ، تطرق اللواء سلامي الى مآثر وتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم في حرب غير متكافئة ، معتبرا ان الاستقلال والحرية والحياة الكريمة في ظل القيم الاسلامية مدينة لدماء الشهداء.

وحول دور العدو في الفتنة الاخيرة التي وقعت في عدد من مدن البلاد، اعتبر اللواء سلامي ان العدو اراد ان ينتقم لهزائمه المتلاحقة علي يد الشعب الايراني مضيفا : لقد ارادوا ربط الضغوط الاقتصادية القصوى والضغوط النفسية بالاحداث الداخلية لكنهم فشلوا في تاجيج أي حادثة.

واشار قائد حرس الثورة الى أن الشعب الايراني يجيد قلب التهديدات الى فرص ، موضحا ان العدو كان يعتقد ان الشعب الايراني سيقف بوجه نظامه ، الا ان هذا العدو فقد عقليته الاستراتيجية وباتت كل فرضياته بشان الشعب الايراني خاطئة

انتهى** 2344

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