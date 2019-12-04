انشاء خطوط سكك حديدية جديدة بين ايران وقرغيزيا

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اشار اسلامي الى عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وقرغيزيا؛ مبينا ان هذه اللجنة التئمت عقب انقطاع استغرق 3 سنوات، وسيتم في ختام هذا الاجتناع اليوم التوقيع على وثائق التعاون.

وتطرق وزير الطرق واعمار المدن الى المفارقة بين اجتماع اللجنة المشتركة اليوم مع الاجتماعات السابقة، موضحا انه في ضوء الامكانية المتاحة وفقا لاتفاق اوراسيا بشأن مقايضة بعض السلع على اساس الرسوم التفضيلية، فقد شكّل هذا الاجتماع فرصة مناسبة لتعزيز التجارة مع قرغيزيا ايضا.

كما نوّه اسلامي بدور الاتحاد الاوراسي في تطوير عمليات ترانزيت السلع؛ مبينا ان اقامة خط (جوي) مباشر يشكل احد الضرورات بالنسبة لرجال اعمال البلدين؛ وفي هذا السياق تقرّر ان يتم تيسير خطوط مباشرة مرورا بالعاصمة الطاجيكية دوشنبة.

وبحسب وزير الطرق واعمار المدن، سيتاح لشركات الطيران الايرانية التي تتجه الى قرغيزيا، ان تنقل المسافرين منها الى سائر البلدان ايضا؛ الامر الذي سيوفر فرصا تجارية مواتية لصناعة الملاحة الجوية في البلاد.

واذ لفت الى فتح خط ائتمان خاص للتعاون التجاري بين طهران وبيشكك، اكد اسلامي ان تنمية التبادل وتعزيز الطاقات في هذا السياق من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما اشار الى وثيقة التعاون الستراتيجية الموقعة بين رئيسي الجمهورية الايراني والقرغيزي؛ مؤكدا ان اتفاق اوراسيا يصبّ في تنمية التجارة الثنائية ايضا.

انتهى ** ح ع