وزير الطاقة الطاجيكي : نرحب باستثمارات ايران في مجال الطاقة الكهربائية

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الطاجيكي اليوم الاربعاء لمقر وحدة "مبنا" الصناعية للطاقة الكهربائية بمحافظة البرز (شمال طهران).

واشاد عثمان زادة بالاجهزة المتطورة المستخدمة في مصانع مبنا، مؤكدا انه سيتم الاستفادة من انجازات هذه الوحدة الصناعية لانجاز مشاريع توزيع الكهرباء داخل المناطق الجبلية الوعرة في طاجيكستان.

كما اشار الى انتاج اجهزة المحطات الريحية والحرارية لدى وحدة مبنا الصناعية، وقال ان هذه الوحدة الصناعية تضم احدث التقنيات المستخدمة في مجال صناعات الطاقة الكهربائية لدى الدول المتقدمة.

واردف وزبر الطاقة لجمهورية طاجيكستان : نحن نعمل على اقامة تعاون مناسب مع ايران في سياق الاستفادة من هذه التقنيات.

علما ان وحدة مبنا الصناعية التابعة الى وزارة الطاقة الايرانية، تنشط في مجال انتاج الاجهزة المتطورة المستخدمة لدى محطات الطاقة الكهربائية في ايران والشرق الاوسط.

انتهى ** ح ع