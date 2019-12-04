رئيس الاتحاد الايراني لرفع الاثقال ينضم الى هيئة تحكيم بطولة الصين الحرة

وتقام بطولة الصين الدولية لرفع الاثقال خلال الفترة من 10 لغاية 13 كانون الاول / ديسمبر الحالي في مدينة "تيانجين" الصينية.
وتحظى هذه البطولة باهمية بالغة للمشاركين، كونها تتيح لهم فرصة التاهل الى العاب طوكيو الاولمبية 2020.
انتهى ** ح ع
طهران / 4 / كانون الاول / ديسمبر / ارنا – تم اختيار رئيس الاتحاد الايراني لریاضة رفع الاثقال "علي مرادي" كأحد اعضاء هيئة التحكيم في بطولة رفع الاثقال الدولية التي ستقام في الصين.
وتقام بطولة الصين الدولية لرفع الاثقال خلال الفترة من 10 لغاية 13 كانون الاول / ديسمبر الحالي في مدينة "تيانجين" الصينية.
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