واعظي يعلن عن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الى ماليزيا واليابان 

بكين / 3 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال مساعد وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الايراني الخاص الى اليابان "سيد عباس عراقجي" : نحن لا نسعى وراء الانسحاب من الاتفاق النووي وانما قررنا بعد مرور عام على صبرنا والتاكد من عدم تنفيذ التعهدات من جانب الدول الاوروبية، قررنا على خفض التزاماتنا؛ لكن في حال ان تم الغاء الحظر وحصلت ايران على مزايا هذا الاتفاق سنعود الى التعهدات المدرجة فيه.