واعظي يعلن عن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الى ماليزيا واليابان 

وفي تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أضاف واعظي ان الزيارة المزمعة لرئيس الجمهورية الى ماليزيا واليابان تأتي تلبية لدعوتين رسميتين من رئيسي الوزراء في هذين البلدين.
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طهران/4 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية "محمود واعظي" عن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية حجة الاسلام "حسن روحاني" الى ماليزيا واليابان أواخر الشهر الحالي (الإيراني- ينتهي في 21 كانون الأول/ديسمبر).
وفي تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أضاف واعظي ان الزيارة المزمعة لرئيس الجمهورية الى ماليزيا واليابان تأتي تلبية لدعوتين رسميتين من رئيسي الوزراء في هذين البلدين.
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