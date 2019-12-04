انضمام شركات ايرانية الى مركز الابداع في جمهورية اذربيجان

أذري جهرمي الذي يزور حاليا جمهورية أذربيجان للمشاركة في الدورة الـ25 لمعرض "باكو تل"، اشار في تصريح له اليوم بشان اللقاء الذي اجراه مع نظيره الاذربيجاني رامين قلي زاده، الى ان بدء نشاطات الشركات الايرانية في جمهورية أذربيجان وانضمامها الى مركز الابداع في هذا البلد تعد بداية لتحرك اقتصادي كبير؛ "اذ خططنا له سابقا واثمر هذا التخطيط اليوم في ظل التفاهمات السياسية الخاصة بين البلدين".

وشرح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني القضايا التي تم تناولها خلال هذا اللقاء؛ مبينا ان التوافقات والتفاهمات الحاصلة بشان معالجة تداخل ترددات الهاتف الخلوي في المناطق الحدودية بين البلدين من خلال ورشة العمل المشتركة الخاصة بهذا الامر كانت من القضايا المطروحه خلال هذا اللقاء فضلا عن قضية الامن السايبري والبريد المالي.

واضاف ان هناك تعاونا وطيدا بين وزارة الاتصالات الايرانية و وزارة النقل الاذربيجانية حيث تعتبر فرصة جيدة جدا للشركات الايرانية؛ مضيفا ان نشاطات الشركات الايرانية في جمهورية أذربيجان يتم متابعتها بصورة جيدة .

وتابع : ان تطوير التعاون المشترك على صعيد الفضاء الخارجي والشركات الناشئه وترانزيت الانترنت الدولية مدرجة على جدول الاعمال بين ايران وجمهورية أذربيجان.

انتهى**2018/ح ع **