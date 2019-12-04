ايران تؤكد ضرورة التزام المحكمة الجنائية الدولية جانب الحياد

واستعرض رضا بورمند طهراني المبادئ والاهداف التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ضرورة استقلال وحيادية وعدم تسييس هذه المؤسسة الدولية.

وادان التهديدات الاخيرة للمسؤولين الاميركيين ضد المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها وموظفيها والمدعي العام فيها؛ معتبرا هذه التهديدات بانها تحول دون ارساء العدالة، واعتبرها في الوقت اختبارا لمدى استقلال المحكمة وفاعليتها.

ورحب مساعد السفير الايراني في لاهاي بنهج المحكمة في اجراء الدراسة والتحقيقات تجاه الجرائم المرتكبة ضد اقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار والشعبين الفلسطيني والافغاني، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الحيادية والثبات امام الضغوط السياسية بشأن هذه الملفات.

وتطرق بورمند طهراني الى بعض نجاحات البلاد في مجال القوانين الدولية الجزائية فيما يتعلق بالتشريع، واجراء الأبحاث الأكاديمية في هذا المجال.

انتهى**أ م د

