الشركات الايرانية تشارك في اعادة اعمار شبكات المياه ومياه الصرف الصحي داخل سوريا

جاء ذلك في تصريح ادلى به اردكانيان للصحفيين اليوم الاربعاء عقب لقائه وزير الموارد المائية السوري بمقر وزارة الطاقة الايرانية في طهران.

واضاف : سنعمل على اعداد مذكرة تفاهم، قبل مغادرة الوزير السوري البلاد، بشان التعاون في هذا المجال؛ مردفا ان هذه الوثيقة من شأنها ان تهيئ ظروف تواجد الشركات الايرانية في مشاريع انشاء السدود والمحطات المائية لانتاج الكهرباء وبناء مصافي معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.

وبحسب وزير الطاقة الايراني، ستوكل هذه المهام الى لجنة مشتركة يتراسها كل من مساعدي وزيري البلدين.

واعرب اردكانيان عن امله في اجراء زيارات تفقدية عاجلا من قبل خبراء البلدين لمشاريع البنى التحية المذكورة كي تدخل على اثره مرحلة التنفيذ.

ونقل وزير الطاقة الايراني عن الوزير السوري قوله انه في مرحلة ما بعد الحرب داخل سوريا، ستكون الاولوية في اعادة اعمار البلد من نصيب الشركات الايرانية.

انتهى ** ح ع