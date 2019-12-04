وزير الامن : امريكا تكن خصومة قديمة ضد الشعب الايراني المنادي بالحق

واضاف حجة الاسلام علوي : ان ذكرى السابع من كانون الاول / ديسمبر 1953، تروي الملحمة التي سطرها ابناء الشعب الاحرار ومناهضو الاستكبار لتبقى صفحة ذهبية خالدة في تاريخ ايران بلاد الشهادة والصمود كما تجسد نهج الاقتدار والشموخ، وهي تعيد الى الذاكرة ان خصومة امريكا المتغطرسة ضد هذا الشعب الابي لها تاريخ طويل.

وتابع : ان هذا اليوم يذكر بواقعة استشهاد 3 من طلبة الجامعات المظلومين على ايدي جلاوذة جهاز استخبارات الكيان البهلوي البائد في ايران.

وقال وزير الامن : اليوم حيث تعمد امريكا الخبيثة والمجرمة من خلال ممارسة حظر لم يسبق له نظير واثارة الفوضى في ايران للقضاء على جبهة الثورة الاسلامية العظمى التي هي نتيجة تضحيات وجهود الامام الراحل (رض) والشهداء الابرار؛ وتعلن بكل وقاحة وصلافة انها ترمي من خلال اثارة الفوضى والاخلال بالامن القومي، الى مواجهة الاسلام المحمدي (ص) الاصيل وبما يسمح لها اعادة نهب الموارد النفطية وحماية امن الكيان الصهيوني المحتل للقدس الشريف.

وشدد حجة الاسلام علوي على ان امريكا قد جندت عملائها وانصارها الاقليميين ولن تدخر جهدا في سياق تحقيق مآربها البغيضة، لكن طلاب الجامعات سيتمكنون بوعيهم ودرايتهم العلمية والسياسية جنبا الى جنب سائر ابناء الشعب الايراني اليقظ، من احباط مؤامرات هؤلاء الاعداء ويلقنوهم درسا بما يردعم من فكرة الاستيلاء على ايران المقاومة.

وفي ختام هذا البيان هنأ وزير الامن الايراني طلاب الجامعات كافة بمناسبة يوم الطالب؛ سائلا الباري تعالى لهم بمزيد من الازدهار والرقي في كنف امام العصر والزمان (عج) ورعاية قائد الثورة الاسلامية اية الله العظى الخامنئي (دام ظله).

انتهى ** ح ع