المعتدون على القنصلية الايرانية في النجف تلقوا الدعم من جانب الاعداء

واضاف اية الله نوري همداني، اليوم الاربعاء : ينبغي التصدي للاعداء بكل اقتدار وشجاعة، وعدم السماح لهم بتمرير مؤامراتهم داخل البلدان الاسلامية.
وتابع : نحن اليوم نواجه اعداء كثيرين؛ بما يستدعي منّا ان نكون على قدر المسؤولية ونؤدي واجبنا جيدا لمنمع اعداءنا من تحقيق مآربهم.
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قم المقدسة / 4 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال المرجع الديني في ايران "اية الله حسين نوري همداني" : ان الذين اعتدوا على مبنى القنصلية العامة الايرانية في النجف الاشرف، تلقوا الدعم من جانب الاعداء لبث الفرقة والوقعية بين الشعبين الايراني والعراقي اللذين يجمع بنهما اواصر محبة وتماسك محكمة جدا.
واضاف اية الله نوري همداني، اليوم الاربعاء : ينبغي التصدي للاعداء بكل اقتدار وشجاعة، وعدم السماح لهم بتمرير مؤامراتهم داخل البلدان الاسلامية.
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