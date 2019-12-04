وزير الاتصالات : ايران على اعتاب التعاون الفضائي مع اذربيجان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء بين وزير الاتصالات الايراني مع رئيس شركة الوكالة الفضائية في جمهورية اذربيجان "رشاد نبي يوف"، وذلك على هامش زيارته والوفد المرافق الحالية الى باكو.

ونوه اذري جهرمي برغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بدء التعاون الفضائي مع جمهورية اذربيجان؛ مبينا ان علم الفضاء وانتاج الاقمار الصناعية له دوافع عديدة ولا يُشترط ان تكون اهدافه اقتصادية بحت.

وتابع : ان الجانب الاكبر من اقتصاد المستقبل يتعلق بمجالات الفضاء الخارجي؛ وبما يستدعي منّا ان نحدد موقعنا في هذه السوق، باننا هل سنكون ضمن المستهلكين او المنتجين فيها.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : نحن (في ايران) وضعنا خطة مستقبلية لـ 20 عاما قادمة وقررنا ان لا نكون مستهلكين فقط.

واردف : اليوم حيث مرور 10 اعوام على هذا الحدث، نواصل الجهود لإنشاء وتكريس المنظومة الفضائية داخل البلاد، ومن هذا المنطق فإن صناعة الفضاء تحظى باهمية ستراتيجية لدى ايران.

واكد اذري جهرمي، ان منظمة الفضاء الايرانية على استعداد لتهيئة الارضية من اجل التعاون مع وكالة الفضاء الاذربيجانية.

الى ذلك، اعرب "نبي يوف" عن سعادته بوجود الرغبة لدى الجمهورية الاسلامية للتعاون الفضائي مع بلاده، معلنا في المقابل عن ترحيب جمهورية اذربيجان بذلك.

واكد رئيس شركة الوكالة الفضائية في اذربيجان استعداده ايضا لبدء المحادثات الثنائية واستضافة رئيس منظمة الفضاء الايرانية في باكو.

انتهى ** ح ع