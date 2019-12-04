إيران وكوريا الجنوبية عازمتان على تعزيز العلاقات الثنائية

ولدى لقائه السفير الكوري الجنوبي لدى إيران "يون تشانغ هيان" على أعتاب عزيمته الى سيول، بهدف حضور الإجتماع التاسع عشر للمنتدى، أكد ضرورة تكثيف الجهود الجماعية في سياق احتواء المشاكل البيئية.
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طهران/4 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أكد الأمين العام للمنتدى البرلماني لآسيا والمحيط الهادئ، رئيس تكتل حماية البيئة في مجلس الشورى الإسلامي "محمد رضا تابش"، ان العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية ماضية في وتيرة متنامية.
ولدى لقائه السفير الكوري الجنوبي لدى إيران "يون تشانغ هيان" على أعتاب عزيمته الى سيول، بهدف حضور الإجتماع التاسع عشر للمنتدى، أكد ضرورة تكثيف الجهود الجماعية في سياق احتواء المشاكل البيئية.
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