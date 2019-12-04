الامن البرلمانية العراقية: أزمة محافظة النجف الاشرف في طريقها للحل

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي، ان "الوفد النيابي الممثل بعدد من أعضاء اللجنة الأمنية الى محافظة النجف قام بعدة لقاءات مع كافة رؤساء الأجهزة الأمنية والمحافظ وبعدد من القضاة ونقيب محاميي النجف إضافة الى اجراء لقاءات مع مسؤولي مرقد السيد الحكيم والاستماع لكل الأطراف بكل حيادية".

وأضاف أن "اللجنة لم تلتق رؤساء العشائر والوجهاء"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستجتمع اليوم مع وزير الداخلية لاطلاعه على تقرير اللجنة والملابسات التي حدثت بين حماية المرقد وبعض المتظاهرين".

وأشار إلى أن "الوضع الأمني في تلك المنطقة مستتب وان الازمة في طريقها للحل وان فرق التنظيف بدأت بتنظيف المرقد نتيجة اضرار الصدامات بين الطرفين".

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