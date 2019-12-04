٠٥‏/١٢‏/٢٠١٩ ٢:١٤ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83581539
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تحالف الفتح: على رئيس الوزراء الجديد تقديم برنامج حكومي متكامل يلبي جميع مطالب المتظاهرين

تحالف الفتح: على رئيس الوزراء الجديد تقديم برنامج حكومي متكامل يلبي جميع مطالب المتظاهرين

بغداد/5كانون الاول/ديسمبر/ارنا-اكد تحالف الفتح في البرلمان العراقي، الثلاثاء، إلزام رئيس الوزراء الجديد بطرح برنامج حكومي متكامل يلبي مطالب المتظاهرين والشعب.

وقال النائب عن التحالف فاضل جابر، في تصريح صحفي، ان "الكتل السياسية ستلزم رئيس الوزراء الجديد بتقديم برنامج حكومي متكامل يلبي جميع مطالب المتظاهرين والشعب العراقي للتصويت عليه داخل مجلس النواب".

وأضاف، ان "رئيس الوزراء الجديد يجب ان يكون من خارج المنظومة السياسية، وكذلك خارج ضغوط الكتل السياسية، ويشكل حكومة مصغرة قوية اشبه بالحكومة الانتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، لان العراق يمر بمرحلة خطيرة".

وأوضح، ان "رئيس الحكومة الجديد من المرجح ان تكون لديه رؤية جديدة يمكن طرحها من خلال برنامج حكومي متكامل يضمن تلبية مطالب المتظاهرين، ومن ثم يعرض على مجلس النواب لغرض التصويت عليه".

ولفت الى ان "الكتل السياسية ما زالت تجري المباحثات والمشاورات لتسمية رئيس وزراء جديد يحمل المواصفات التي حددها الشعب والقوى السياسية".

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