وزير الطاقة: ايران وطاجيكستان تتفقان على الاستفادة المثلى من طاقاتهما العلمية

وخلال مراسم اقيمت مساء الاربعاء بعنوان امسية اللغة الفارسية -الطاجيكية وتقديم كتاب "لغة الشعب -وجود الشعب" من تاليف الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان، قال اردكانيان، انه بناء على الاتفاق مع وزير شؤون المياه والطاقة الطاجيكي بصفته رئيس الجانب الطاجيكي للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين فقد تقررت الاستفادة المثلى من الطاقات العلمية المتاحة وان يدرج في جدول الاعمال تنظيم دورات تدريبية وتربوية مشتركة مع تبادل الكوادر التخصصية والعلمية بين الجانبين.

واضاف، لقد توصلنا اليوم (امس الاربعاء) الى توافقات جيدة مع الجانب الطاجيكي في اطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وطاجيكستان.

واشار الى ان ايران تستضيف الخميس وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من 15 دولة في المنطقة لعقد الاجتماع العاشر لمجلس حكام المركز الاقليمي لادارة مياه المدن واضاف، ان فرصة مناسبة ستتوفر لنتمكن عبر التخطيط متوسط الامد من تهيئة المزيد من ارضيات التعاون في قطاع المياه والبيئة بين دول المنطقة.

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