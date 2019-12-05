محافظ خوزستان: مثيرو الشغب خططوا لاهداف خبيثة

وخلال اللقاء الاربعاء مع اسرة الشهيد رضا صيادي في مدينة شوش احد شهداء الدفاع عن امن البلاد خلال الاحداث الاخيرة التي وقعت بذريعة رفع سعر البنزين، قال شريعتي، ان مثيري الشغب كانوا يسعون وراء اهداف خبيثة من خلال الهجوم على اماكن مهمة في مدينة ماهشهر من ضمنها شبكة توزيع الكهرباء وشركة انتاج الدقيق.

واضاف، انه تم اعتقال عدد من مثيري الشغب من قبل الدائرة العامة للامن ومقر "ابوالفضل (ع)" الامني وقوى الامن الداخلي.

واشار الى انه تم توجيه تحذيرات الى بعض الافراد المخدوعين واضاف، انه سيتم التعامل جديا مع المخططين والمبرمجين ومثيري اعمال الشغب المسلحين الذين اخلوا بالامن والنظام ، لان هدفهم لم يكن الاحتجاج بل اثارة الفوضى والشغب وبث الرعب في قلوب المواطنين.

واكد محافظ خوزستان بانه ستتم ملاحقة كل المخربين والقبض عليهم في اوكارهم وتسليهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما قاموا به من اعمال تخريب في مدن المحافظة خاصة ماهشهر ومن ضمنها منظومة الكهرباء وشركة انتاج الدقيق.

وحضر اللقاء ايضا قائد فيلق "ولي عصر (عج)" للحرس الثوري العميد حسن شاهواربور وقائد قوى الامن الداخلي في خوزستان العميد حيدر عباس زادة وامام جمعة شوش وعدد من المسؤولين المحليين.

انتهى ** 2342