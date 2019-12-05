التوقيع على مذكرة تعاون جمركية بين ايران وبيلاروسيا

ووقع المذكرة من الجانب الايراني رئيس مصلحة الجمارك الايرانية "مهدي مير اشرافي " ومن روسيا البيضاء نظيره " يوري سنكو" وذلك خلال مراسم حضرها سفيري الجمهورية الاسلامية وبيلاروسيا في كوريا الجنوبية.

وتنص المذكرة على تنمية التجارة المتقابلة بين ايران وبلاروسيا في اطار تنفيذ اتفاقية تأسيس منطقة تجارية حرة بين الجمهورية الاسلامية ودول اتحاد اوراسيا التي تم التوقيع عليها نهاية الشهر الفائت بين اعضاء الاتحاد.

ومن اهداف المذكرة ارتقاء مستوى التعاون الجمركي بين البلدين لحفظ مصالح الطرفين في اطار اتفاقية المنطقة الحرة للاتحاد الاوراسي.

يذكر ان اجتماعات منظمة الجمارك العالمية بدورتها الثانية والثمانين لازالت منعقدة في سيول بحضور امينها وجميع الاعضاء .

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