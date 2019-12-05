العلاقات الايرانية الروسية شهدت تطورا منقطع النظير

واضاف سنائي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الروسية : ان العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات وان جميع الوثائق الضرورية لتنميتها تم التوقيع عليها.

وقال سنائي الذي كان يتحد باللغة الروسية ان زيارات زعماء البلدين والمسؤولين رفيعي المستوى هي دليل على مدى تطور العلاقات التنمامية بين ايران وروسيا مؤكدا ان العلاقات بين ايران المستقلة وروسيا القوية تصب بمصلحة البلدين والمنطقة والعالم .

واشار الى دعم روسيا لايران بشأن الاتفاق النووي وسعيها الدائم للحفاظ عليه وقال : ان الاجراءات التي اتخذتها ايران بشأن الاتفاق النووي دليلا على انها بلدا قويا مستقلا وملتزما بجميع القوانين والمواثيق الدولية .

واضاف: يجب الانتباه ان الاتفاق النووي هو اتفاق دولي مصادق عليه من مجلس الامن الدولي وعلى الجميع الالتزام ببنوده وتنفيذه مصرحا: ان احد اطراف الاتفاق خرج منه بشكل غير قانوني ويمارس شتى الضغوطات ضد الشعب الايراني والاطراف الاوروبية للاتفاق لم تقدم شيئا وتكتفى بالتصريحات فقط.

واضاف سنائي ان ايران قللت التزاماتها وفق ما جاء في الاتفاق وذلك لعدم ايفاء الاطراف الاوروبية بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الدولي .

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