تظاهرات سلمية في بغداد تأييدا للمرجعية الدينية

وانطلقت جموع المتظاهرين من شارع فلسطين باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية والحفاض على السلمية في التظاهرات المطلبية التي يشهدها العراق منذ شهرين.

وأكد المتظاهرون على ضرورة اخراج وطرد المخربين من بين صفوف المتظاهريين السلميين باعتبار ان المطالب الحقة تأخذ بالطرق السلمية القانونية.

ورددوا شعارات تمجد بدور المرجعية الدينية باعتبارها صمام الامان للعراق والشعب العراقي، وأكد خلال شعاراتهم على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي والمطلبي الحق للمتظاهرين.

انتهى ع ص