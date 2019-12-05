القبض على عناصر كانت تخطط لاعمال تخریبیة في جامعات ايران

وافاد البيان ان مجموعة ارهابية قامت بتقطيع انابيب الغاز في احدى الاقسام الداخلية لطلبة جامعة شريف الصناعية وذلك بهدف تفجيرها وقتل اكبر عدد من الطلبة ولكن بيقظة الطلاب وامن القسم تم احباطها .

واضاف البيان قامت القوات المنتسبة لوزارة الامن بالبحث والتحري للتعرف على مرتكبي هذا العمل الاجرامي واستطاعت من خلال عمليات القاء القبض عليهم .

واعترف العناصر بانهم بهذا العمل كانوا بصدد ايجاد صدمة في الرأي العام الايراني والطلبة خاصة وذلك على اعتاب يوم الطالب الذي يصادف 7 كانون الثاني/ ديسمبر الحالي.

انتهى**م م**1049