الداخلية : لایوجد اية مشكلة بدوائر تسجيل المرشحين للانتخابات

واشار شوشتري اليوم الخميس للصحفين خلال تفقده اللجنة الانتخابیة في طهران الى انه لمس خلال تفقده مبنى ادارة العاصمة بان الامور تجري بصورة منتظمة وسرعة وتعاون جيد مع لجنة الاشراف ولم تكن هنالك اي مشكلة لغاية الان.

واضاف، ان حضور الراغبين بالترشح من المواطنين في لجنة وزارة الداخلية ومبنى ادارة العاصمة واسع النطاق وان الامور تجري بصورة جيدة.

واعرب عن امله بان تجري مراحل التسجيل وتحديد الاهلية بصورة جيدة وبسرعة واضاف، ان اسماء المسجلين ترسل يوميا الى المراجع الاربعة التي عليها اطلاع وزارة الداخلية برايها في غضون 5 ايام وابلاغ المرشحين بنتيجة دراسة الاهلية في الوقت القانوني المحدد.

واكد شوشتري قائلا، انه وفقا للمعلومات الواصلة فان عملية تسجيل المرشحين تجري بصورة جيدة في جميع المحافظات والدوائر الانتخابية ولم يصل لغاية الان اي تقرير بحدوث مشكلة ما.

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