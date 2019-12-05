ايران تتقدم باربعة مقترحات الى مؤتمر مجلس محافظي المياه

وقال مديرعام شركة المياه والصرف الصحي الايرانية " حميدرضا جانباز" اليوم الخميس للصحفيين على هامش أعمال الدورة العاشرة من مؤتمر مجلس محافظي المركز الاقليمي لادارة مياه المدن في طهران ان ایران تمتلك خبرات کبیرة في مجال المياه والصرف الصحي على الصعيد الاقليمي والعالمي وقدمت اربعة مقترحات بهذا الشأن الى المؤتمر.

واضاف جانباز اقترحنا للارتقاء بمياه الشرب في المنطقة ان يتم تأسيس شبكة تعليمية وتدريب كادر لهذا الغرض مبينا ان ايران تملك اكبر عدد من المختبرات في مجال المياه يمكن الاستفادة منها.

كما اقترحنا استخدام الطرق الحدیثة فی تنقیة میاه الصرف الصحي واعادة تکریرها لاستخدامها في الري والصناعات مبينا ان هذا المقترح لاق استحسان الحاضرين في المؤتمر .

والمقترح الثالث تأسيس مركز لتبادل المعلومات وتنمية الشركات الناشئة والمعرفية وكذلك ايجاد مركزا اقليميا لهذا الغرض والذي سيتم مناقشته خلال الاجتماع .

والمقترح الایراني الاخير هو تدریب الكادر المهني والتقني والتنفيذي المختص فی جمیع مجالات المیاه اقلیمیا.

وانطلقت أعمال الدورة العاشرة من مؤتمر مجلس محافظي المركز الاقليمي لادارة مياه المدن في طهران اليوم الخميس في طهران بمشاركة وزراء ومسؤولين 18 بلدا في المنطقة.

وترأس وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" المؤتمر الذي حضره وزيرا الموارد المائية السوري والطاجيكي، ووكيل وزير الموارد المائية العماني ومساعد وزير الغابات والزراعة التركي ومساعد وزير الاسكان العراقي بجانب مساعد الوكالة الوطنية القرغيزية للمياه اضافة مسؤولين آخرين.

یتبع..

م م**1049