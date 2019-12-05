تنمية العلاقات بين ايران واندونيسيا في جميع المجالات

واشار السفير الايراني اليوم الخميس خلال اللقاء الى العلاقات التاريخية والمتنامية بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية مشددا على ضرورة زيادة التعاملات الثنائية بين ايران واندونيسيا.

واعتبر تنمية العلاقات السياحية بين البلدين من شأنها ان تكون عاملا مؤثرا في تطوير العلاقت بين شعبيهما.

واشار الى مبادرة هرمز للسلام التي طرحها الرئيس روحاني في الامم المتحدة اخيرا وقال ان هذه المبادرة هي الوحيدة القادرة على تثبيت الامن والسلام في المنطقة وجلب الرخاء لشعوبها.

من جانبه اعتبر نائب الرئيس الاندونيسي "معروف امين" بأن ايران بلدا صديقا وشقيقا لاندونيسيا، مشيرا الى الظروف الاقتصادية العالمية مطالبا تنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وبين معروف امين ان الشخصيات الايرانية من امثال الامام محمد غزالي، ابوالفضل الاصفهاني، سعدي الشیرازی من الاسماء التي يعرفها الشعب الاندونيسي مرحبا بتنمية العلاقات السياحية مع الجمهورية الاسلامية.

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