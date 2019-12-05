الفيلم الايراني "يلدا" ينافس في مهرجان امريكا الدولي

و أكدت مواقع فنية أن هذا الحدث السينمائي الهام والذي تقام فعالياته في الفترة بين 23 يناير حتى 2 فبراير في ولاية يوتا الأمريكية كان قد أعلن قائمة أفلامه الطويلة ليحل فيلم "يلدا" ضمن قسم الافلام القصصية الطويلة المعلنة مسجلاُ بذلك حضوره الدولي الأول.

وكان العمل قد شارك في مهرجان فجر الدولي العام الماضي ويمثل أدواره كل من: بهناز جعفري، صدف عسكري، بابك كريمي، آرمان درويش، فرشته حسيني، فرشته صدر عرفايي..وآخرين.

تدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة "يلدا" حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيد أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ أبعاداً أخرى.

يذكر أن مهرجان "صاندانس" يقام في شهر يناير من كل سنة في ولاية يوتا بالولایات المتحدة الأمريكية، أسسه استرلينج فان واجينين الذي كان يرأس الشركة التي يملكها الممثل والمخرج روبرت ريدفورد ويعتبر أكبر مهرجان سينمائي خاص في الولايات المتحدة، والمكان الأولي الذي يعرض فيه أي عمل سينمائي حر سواء من الولايات المتحدة، أو من باقي أنحاء العالم.

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