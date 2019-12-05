وزير الدفاع : المسافة بين الفكرة والمنتج الدفاعي اصحبت قصيرة جدا

وصرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حاتمي وبمرافقة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء "محمد باقري" اثناء زيارته لمعرض الإنجازات الدفاعية التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية، صرح: فليطمئن المسؤولون والقادة وأبناء الشعب الايراني، أن وزارة الدفاع لا تتطلع على الاطلاق الى خارج حدود البلاد من أجل توفير كافة المتطلبات البسيطة والضخمة الدفاعية التي تحتاجها القوات في ساحات القتال.

وأكد العميد حاتمي أن وزارة الدفاع لم تتطلع على الاطلاق الى خارج حدود ايران في مجال توفير كافة متطلبات القوات المسلحة في ميادين الحرب.

وأضاف: اليوم يتم توفير وانتاج كافة المنظومات والمعدات التي تحتاجه البلاد على صعيد الدفاع البري والجوي والبحري والكتروني وما الى ذلك، وبمجرد أن تعلن القوات المسلحة عن تلك الاحتياجات، تصبح في حوزتها في غضون فترة زمنية قصيرة ومعقولة وبجودة مقبولة ومطابقة للمعايير.

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