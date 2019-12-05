٠٥‏/١٢‏/٢٠١٩ ٧:٠٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83582497
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وزير الدفاع : المسافة بين الفكرة والمنتج الدفاعي اصحبت قصيرة جدا

وزير الدفاع : المسافة بين الفكرة والمنتج الدفاعي اصحبت قصيرة جدا

طهران / 5 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد " امير حاتمي " على توفير وانتاج كافة المنظومات والمعدات التي تحتاجها البلاد وقال : بمجرد أن تعلن القوات المسلحة عن تلك الاحتياجات، تصبح في حوزتها في غضون فترة زمنية قصيرة ومعقولة وبجودة مقبولة ومطابقة للمعايير وباتت المسافة بين الفكرة والمنتج الدفاعي قصیرة جدا.

وصرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حاتمي وبمرافقة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء "محمد باقري" اثناء زيارته لمعرض الإنجازات الدفاعية التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية، صرح: فليطمئن المسؤولون والقادة وأبناء الشعب الايراني، أن وزارة الدفاع لا تتطلع على الاطلاق الى خارج حدود البلاد من أجل توفير كافة المتطلبات البسيطة والضخمة الدفاعية التي تحتاجها القوات في ساحات القتال.

وأكد العميد حاتمي أن وزارة الدفاع لم تتطلع على الاطلاق الى خارج حدود ايران في مجال توفير كافة متطلبات القوات المسلحة في ميادين الحرب.

وأضاف: اليوم يتم توفير وانتاج كافة المنظومات والمعدات التي تحتاجه البلاد على صعيد الدفاع البري والجوي والبحري والكتروني وما الى ذلك، وبمجرد أن تعلن القوات المسلحة عن تلك الاحتياجات، تصبح في حوزتها في غضون فترة زمنية قصيرة ومعقولة وبجودة مقبولة ومطابقة للمعايير.

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