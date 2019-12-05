زنغنه : اينستكس دون التبادل المالي لن تجدي نفعا

وقال زنغنة المتواجد في فيينا للمشاركة في اجتماعات الدورة ال 177 لمنظمة اوبك ان شرط التفاوض مع امريكا هو انهاء الحظر بشكل كامل بالنسبة للنفط والتعاملات المصرفية.

واضاف زنغنه انه وعند رفع الحظر الاميركي عن ايران، فانها لن تقبل أي قيود على مستوى انتاجها النفطي وستنتجه بطاقة قصوى.

ولفت الى أنه سيدعم قرار اعضاء اوبك في حال إرتأوا خفض مستوى الانتاج الحالي.

وردا على سؤال حول ميثاق التعاون بين منظمة اوبك والدول المصدرة للنفط خارج المنظمة، اعرب زنغنة عن ارتياحه من اجراء كافة التعديلات في هذا الميثاق؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه القرارات ليست ملزمة ولا تشكل تعهدا بالنسبة للدول.

وفي معرض رده على سوال آخر حول الآلية المالية بين ايران واوروبا "اينستكس" قال وزير النفط الايراني انه اذا اتخذوا اينستكس كمجرد عملية فقط، فان هذه الالية لن تكون مجدية من دون توديع الاموال فيها بصورة مطمئنة او توديع ثلاثة او اربعة ملایین دولار او يورو فيها؛ مؤكدا ضرورة توديع عائدات النفط فيها.

وفي معرض رده على هذا السؤال "كيف تريدون مواجهة التوجهات الاحادية" قال وزير النفط الايراني "ان هذا الامر ليس مهمتي أنا لوحدي بل ان هذا الامر هو مشكلة الأوبك بشكل عام. وان هذه التوجهات الاحادية تهدد الاوبك بشكل عام وليس فقط ايران. ان التوجهات الاحادية ليست ضد ايران بل ضد منظمة الأوبك ووحدتها وتضامنها".

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