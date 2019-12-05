دبلوماسي ايراني: لن نتنازل عن حقنا في انتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر

وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين ادلى به الخميس على هامش الاجتماع الـ 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، ان ايران لن تتنازل عن حقوقها في انتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر.

واضاف، ان خفض الحصص يجب ان يشمل الدول التي زادت انتاجها في الظروف الراهنة.

يذكر ان الاجتماع الـ 177 للدول الاعضاء في منظمة "اوبك" عقد الخميس بمشاركة 14 وزيرا للبحث حول تمديد او المزيد من خفض انتاج المنظمة للنفط من اجل الحفاظ على توازن الاسعار في السوق العالمية في العام القادم.

وكان اعضاء منظمة "اوبك" وغير الاعضاء فيها "اوبك بلاس" قد اتفقوا بداية العام الجاري على خفض الانتاج بمقدار مليون و 200 الف برميل من النفط يوميا.

انتهى ** 2342