٠٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83582757
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دبلوماسي ايراني: لن نتنازل عن حقنا في انتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر

دبلوماسي ايراني: لن نتنازل عن حقنا في انتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر

فيينا / 6 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، بان ايران لن تتنازل عن حقها في انتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر.

وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين ادلى به الخميس على هامش الاجتماع الـ 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، ان ايران لن تتنازل عن حقوقها في انتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر.

واضاف، ان خفض الحصص يجب ان يشمل الدول التي زادت انتاجها في الظروف الراهنة.

يذكر ان الاجتماع الـ 177 للدول الاعضاء في منظمة "اوبك" عقد الخميس بمشاركة 14 وزيرا للبحث حول تمديد او المزيد من خفض انتاج المنظمة للنفط من اجل الحفاظ على توازن الاسعار في السوق العالمية في العام القادم.

وكان اعضاء منظمة "اوبك" وغير الاعضاء فيها "اوبك بلاس" قد اتفقوا بداية العام الجاري على خفض الانتاج بمقدار مليون و 200 الف برميل من النفط يوميا.

انتهى ** 2342 

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