مصرع 11 شخصا في حادث حريق بصالة للاعراس في مدينة سقز غرب ايران

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء الخميس نفى خوش اقبال ان يكون الحادث امنيا وقال، ان الحادث ادى الى مصرع 11 شخصا هم 5 اطفال و 5 نساء ورجل واحد فيما اصيب 38 آخرون تم نقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وان الحالة الصحية لثلاثة منهم حرجة.

واوضح بان غالبية القتلى هم من الاطفال اذ لقوا مصرعهم خلال الزحام الحاصل اثر التدافع للخروج من الصالة بعد اندلاع الحريق.

وصرح بأن الحادث نجم عن تسرب بمدفأة للغاز في صالة الأعراس بالمدينة.

من جانبه قال رئيس منظمة الاطفاء وخدمات السلامة والامان في بلدية مدينة سقز، محمد دولتي، انه عند الساعة 21:55:00 بالتوقيت المحلي مساء الخميس (18:25:00 بتوقيت غرينتش) تلقينا نداء استغاثة لوقوع انفجار ناجم عن قنينة غاز في صالة للاعراس بالمدينة حيث توجهت 3 سيارات اطفاء الى المكان سريعا حسث بدات بعملية اطفاء النيران.

واضاف، انه اثر الزحام الحاصل للخروج من الصالة بعد الحادث قتل وجرح عدد من الافراد.

بدوره قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي، ان تسرب الغاز ادى الى وقوع الحادث الذي اسفر عن مصرع 11 شخصا واصابة 42 آخرين.

وعزى محافظ كردستان بهمن مرادنيا بهذا الحادث الاليم، معلنا الحداد العام في المحافظة اليوم الجمعة.

انتهى ** 2342