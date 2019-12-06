اتفاق بين أوبك وحلفائها على المزيد من خفض إنتاج النفط

اعلن ذلك مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه في تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" في فيينا، وقال، ان السبب في اطالة امد الاجتماع هو الخلاف بين العراق والسعودية على تحديد حصة العراق من الخفض الاضافي.

واضاف، ان العراق وافق في النهاية على خفض 50 الف برميل اضافة الى الحصة السابقة في خفض الانتاج.

ومن المقرر الاعلان عن تفاصيل الاتفاق على خفض الانتاج من قبل امانة منظمة "اوبك" صباح الجمعة.

وافادت رويترز ان منتجي النفط اتفقوا يوم الخميس على خفض إضافي للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2020 لكنهم لم يتعهدوا باتخاذ إجراء بعد مارس آذار.

وتضخ الدول المعنية ما يزيد عن 40 في المئة من النفط العالمي ويصل إجمالي حجم التخفيضات الجديدة إلى 1.7 مليون برميل يوميا أو 1.7 في المئة من الانتاج العالمي.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن لجنة من وزراء الطاقة تمثل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة بقيادة روسيا أوصت بخفض أكبر يوم الخميس.

ولا يزال يتعين التصديق على تفاصيل الاتفاق وكيفية توزيع الخفض بين المنتجين خلال اجتماع في فيينا لأوبك وللدول غير الأعضاء يعقد يوم الجمعة.

وكان اعضاء منظمة "اوبك" وغير الاعضاء فيها "اوبك بلاس" قد اتفقوا بداية العام الجاري على خفض الانتاج بمقدار مليون و 200 الف برميل يوميا.

انتهى ** 2342