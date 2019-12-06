٠٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ٥:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83582765
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الامن الايراني يفند نبأ "بي بي سي" حول اعتقال عدد من التعبويين

الامن الايراني يفند نبأ "بي بي سي" حول اعتقال عدد من التعبويين

طهران / 6 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- فندت وزارة الامن الايرانية نبأ اوردته قناة "بي بي سي" حول اعتقال عدد من التعبويين.

جاء ذلك في بيان اصدرته العلاقات العامة التابعة لوزارة الامن الايرانية الخميس، فندت فيه النبأ الكاذب الذي اوردته قناة "بي بي سي" حول اعتقال عدد من اعضاء منظمة تعبئة المستضعفين.

وكانت هذه القناة البريطانية قد ادعت في نبأ لها نقلا عن مصدر غير معلوم وصفته بالمطلع بانه جرى اعتقال اكثر من 10 من اعضاء التعبئة ليلا فيما يتعلق باحداث الشغب الاخيرة التي وقعت في بعض مدن البلاد بذريعة رفع اسعار البنزين.

وذكرت قناة "بي بي سي" نقلا عن هذا المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته، بان وزارة الامن الايرانية اعتقلت بداية الاسبوع الجاري اكثر من 10 اعضاء في منظمة التعبئة.

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