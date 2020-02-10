أقدم الآثار المكتشفة في أصفهان

وذكر اغلب المورخين هذا البناء ومنهم ابن خرداد وحمد الله مستوفي وابن حوقل ووصفوه بانه معبد النار، ان العلماء الغربيين قاموا بدراسات حوله ومنهم ماكسيم سيرو واندره كدار الفرنسي.

واهم شيء موجود في البناء هو الاحجار الطينية والتي لا يوجد نظير لها في الآثار المكتشفة الاخرى، يقول الخبراء انها مصنوعة من الطين المضاف اليه الحصى الناعم والمضاف اليه قصب نهر زاينده رود وذلك من أجل جعله اكثر استحكاما. ان دراسات العلماء حول المعبد ووجوده في هضبة جبل والبناء فوق القمة وجواره لقرى قديمة جدا في اصفهان (قرى سدة) خير دليل على وجود مجمعات سكنية جوار الهضبة.

يقول علماء الاثار ان زمن بناء المعبد يرجع الى ماقبل عهد الساسانيين وتقول دراسات مؤسسة (ايزمنو) ان البناء يعود الى حقبة العيلام باسم انزان.

تؤيد هذه الدراسة البحوث التي اجريت على الآثار التاريخية التي تعود لحقبة الساسانيين في كل من نطنز وكاشان ويزد واذربايجان ونائين. لان في تلك الحقبة كانت المعابد تشيد في اماكن يسهل الوصول اليها، لذا يمكن القول ان معبد النار في اصفهان يعود الى العهد الساساني وقبل ذلك.

بما ان بناء المعبد من الطين لذا تعرض للاندثار خلال الاعوام المديدة ولذا تمت عمليات صيانة له.