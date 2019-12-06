٠٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ١١:٥٨ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83582832
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بدء عملية تسجيل اسماء مرشحي انتخابات مجلس خبراء القيادة

بدء عملية تسجيل اسماء مرشحي انتخابات مجلس خبراء القيادة

طهران/ 6 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- بدات صباح اليوم الجمعة عملية تسجيل مرشحي الانتخابات التكميلية للدورة الخامسة (الحالية) لمجلس خبراء القيادة .

وافاد مراسل "ارنا" ان عملية تسجيل مرشحي الانتخابات التكميلية لمجلس الخبراء انطلقت صباح اليوم الجمعة وتستمر لغاية 12 كانون الاول/ديسمبر في 5 مراكز وهي طهران وقم ومشهد وبجنورد وشيراز بالاضافة الى لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية.

وبدأت يوم الاحد الماضي 1 كانون الاول/ديسمبر عملية التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد وتستمر لغاية يوم غد السبت.

وبلغ عدد المترشحين لخوض الانتخابات البرلمانية خلال الايام الخمسة الاولى من عملية التسجيل 7421 شخصا ، 89 بالمائة منهم رجال و 11 بالمائة سيدات.

يشار الى ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستقام في 21 شباط / فبراير المقبل.

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