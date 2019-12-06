وقف ايفاد الزوار للعتبات المقدسة في العراق عبر حدود جذابة وشلمجة

وقال رضا نجاتي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء الخميس، انه ومع بدء مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والتحركات العنيفة في مدن العراق خاصة كربلاء المقدسة والنجف الاشرف فقد تم وقف ايفاد الزوار الى العتبات المقدسة فرادا او قوافل عن طريق البر والبحر حفاظا على ارواحهم.

يذكر ان ايفاد الزوار عبر منفذي جذابة وشلمجة في محافظة خوزستان كان قد استؤنف قبل اسبوعين بعد تحسن الاوضاع نسبيا في مدن العراق الا انه توقف من جديد بعد بدء مرحلة جديدة من الاضطرابات.

واضاف نجاتي، ان التجار الايرانيين يمكنهم السفر الى العراق بصورة محدودة مع اخذ الحيطة والحذر من الناحية الامنية علما بان توصيتنا هي ان لا يسافر اي مواطن ايراني الى العراق في الوقت الحاضر.

واوضح في الوقت ذاته بان السياح والزوار العراقيين يمكنهم الدخول الى ايران عبر منفذي جذابة وشلمجة بدون تاشيرة دخول.

انتهى ** 2342