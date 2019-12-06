ظريف: القرار الاممي 2231 لم يمنع ايران من اختبار الصواريخ الباليستية

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكّر ظريف الاوروبيين باحدى الحالات التي تعتبرها اميركا نقصا في الاتفاق النووي وكتب: ان اختبار الصواريخ الباليستية من قبل ايران لم يُمنع في القرار 2231 .

واضاف: ان برايان هوك ذكّر في الوقت المناسب الدول الاوروبية الثلاث الشريكة لنا في الاتفاق النووي واقر صراحة بان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي لم يمنع الاختبارات الصاروخية حينما قال "ان احدى نقائص الاتفاق النووي هو انه لم يمنع ايران من اختبار الصواريخ الباليستية".

ويوم امس انتقد ظريف في تغريدة له توجيه الترويكا الاوروبية رسالة الى الامم المتحدة حول البرنامج الصاروخي الايراني ووصفها بانها "كذبة من باب العجز للتغطية على فشلها المهين في الوفاء بادنى تعهداتها في اطار الاتفاق النووي".

ونشر ظريف صورة لالغاء القرار 1929 لمجلس الامن وصورة لمصادقة مجلس الامن على الاتفاق النووي وتابع: انه لو كانت الترويكا الأوروبية تريد ولو القليل من السمعة الدولية لنفسها فعليها ممارسة حق سيادتها بدلاً عن الاستسلام للتنمر الأمريكي.

انتهى ** 2342