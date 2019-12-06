ايران وطاجيكستان تبحثان بشان تطوير التعاون الزراعي

واشار وزير الزراعة الطاجيكي الى القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين بما فيها المشتركات اللغوية والثقافية والتاريخية والدينية واكد على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين اكثر فاكثر وشرح الاجراءات والانجازات التي حققتها بلاده في مجال توفير الغذاء وزيادة المنتجات الزراعية.

من جانبه اشار السفير الايراني الى التطورات الايجابية التي طرات خلال الاشهر الاخيرة على العلاقات الايرانية والطاجيكية وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية فضلا عن تحقيقها الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج وتطوير المكائن الزراعية وتوفير وتحسين البذور وتوسيع ادارة مستجمعات المياه فقد حققت ايضا مكاسب ملحوظة في مجال تنمية تربية الاحياء المائية والاسماك وتربية الدواجن.

واشار صابري الى الانجازات الاخرى التي حققتها ايران ومنها تطوير البساتين وتنمية ومعالجة الاعشاب الطبية وشبكات الرى والبزل وانظمة الرى الحديثة وتوسيع البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتعزيز الصناعات التكميلية والتحويلية.

وقال السفير الايراني انه نظرا لوفرة المياه والاراضي الصالحة للزراعة في طاجيكستان فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتعزيز التعاون معها في جميع المجالات الزراعية.

ورحب وزير الزراعة الطاجيكي بمقترحات السفير الايراني واعلن استعداد بلاده للاستفادة من خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجال الزراعي.

انتهى** 1453** 2342