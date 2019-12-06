ايران تدين الاجراء الاخير للكونغرس الاميركي تجاه الصين

واشار موسوي الى تدخلات اميركا المكررة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة خاصة جمهورية الصين الشعبية وقال، ان اميركا بماضيها المخزي في ابادة الهنود الحمر وفرض الرق على الملونين وابادة فرق داخلية وكذلك قتل المسلمين في افغانستان والعراق وسوريا وليبيا وفلسطين واليمن والعفو عن مجرمي الحرب ، لا تحظى حتى بالحد الادنى من الاهلية لابداء الراي حول القوميات والاثنيات والمسلمين.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان تكرار مثل هذه التجاوزات الصارخة لمبادئ القوانين الدولية المعترف بها، محض تاكيد على ان التدخلات في شؤون الشعوب الاخرى قد تحولت الى مبدا في السياسة الخارجية الاميركية غير السوية.

واذ ادان موسوي الاجراء الاخير للكونغرس الاميركي تجاه الصين، حذر المجتمع الدولي ازاء الوتيرة المتصاعدة لمثل هذه السلوكيات المهددة للسلام والاستقرار العالمي، داعيا الدول المستقلة لابداء رد الفعل تجاه ممارسات الحكومة الاميركية المتكررة غير السوية والاحادية المنفلتة.

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