الشيخ همام حمودي : تصريحات نتنياهو وترامب تؤكد وجود مندسين لصالح دول خارجية

وقال الشيخ حمودي في بيان له، ان "ماصرح به نتنياهو بسعيه وترامب لاستغلال أحداث العراق لصالح مواجهتهم مع إيران يؤكد ما حذرت منه المرجعية بوجود مندسين يسعون للحرق والتخريب لصالح دول خارجية".

وأضاف أن ذلك "يحمل كل الحريصين على التظاهرات الاصلاحية مسؤولية الحفاظ على سلميتها وهويتها الوطنية وبلوغ أهدافها الاصلاحية بفرز المندسين وطردهم وتطهير ساحات التظاهرات من ذيول نتنياهو وترامب".

وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وصف تظاهرات العراق ولبنان وإيران بـ"الفرصة الكبيرة"، مؤكدا اتفاقه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لاستغلالها في الضغط على الحكومة الايرانية.

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