ربيعي: الشركات المعرفية تشكل الطريق لاحباط الحظر

وفي تصريح ادلى به مساء الخميس قال ربيعي، ان الابداعات والابتكارات والشركات الصغيرة قادرة على اداء دور مميز لان عهد الاستثمارات الكبرى في مرحلة الحظر قد مضى، وان ما يمكنه زيادة ميزانية البلاد في مرحلة الحظر هو الابداعات والابتكارات والاستثمار الامثل.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الحظر المفروض على البلاد بانه الاكثر قسوة والتي لم تفرض على اي دولة لغاية الان، معتبرا انه حتى العراق لم يختبر مثل هذا الحظر في حرب الخليج الفارسي .

وصرح باننا لم نختبر مثل هذا الحظر حتى في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي، الا ان الحظر بطبيعة الحال لم يهزمنا واضاف، ان الطريق لمواجهتنا للحظر وجعل الشعب يتجاوزه بسهولة هو انتهاج طريق الابداعات والابتكارات وتدشين الشركات المعرفية والصغيرة والاستثمار الامثل.

واكد باننا لا يمكننا متابعة مشاريع كبيرة جدا وباستثمارات اجنبية ضخمة وقمنا بتنظيم الميزانية بحيث لا نواجه عجزا فيها واضاف، انه ينبغي علينا العمل في ظل الابداعات لتدشين شركات واعمال صغيرة ولكن واسعة النطاق.

انتهى ** 2342