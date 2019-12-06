انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

وياتي اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء العامين في الوزارات الخارجية لايران ودولم مجموعة 4+1 ( المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ) في مقر ممثلية الاتحاد الاوروبي في فيينا .

ويراس الوفد الايراني مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي فيما تراس الوفد الاوروبي منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا اشميد.

وافاد مصدر قريب من الوفد الايراني المفاوض للصحفيين بانه نظرا لمنح ترخيص لانصار زمر انفصالية ومناهضة للثورة بالتجمع امام فندق كوبورك والاخلال بسير عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي فقد هدد الوفد الايراني بعدم المشاركة في الاجتماع ولكن في ضوء مساعي الاتحاد الاوروبي باعتباره الجهة المنسقة للاجتماع تم تغيير مكان اللقاء.

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