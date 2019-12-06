السيد عمار الحكيم يؤكد دعوة المرجعية الدينية في اختيار رئيس للحكومة بعيداً عن التدخل الخارجي

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه : "نؤكد ما دعت إليه المرجعية الدينية العليا في بيانها خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم من ادانة واضحة لكل اشكال العنف والتخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة مما ليس له مسوغ شرعي او قانوني".

وأضاف "نطالب السلطة القضائية بمحاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف والتخريب والقتل والخطف من اي طرف كانوا، ونهيب بالمتظاهرين السلميين والقوات الامنية العمل على فرز العناصر المندسة التي تسعى جاهدة الى حرف المسار السلمي للتظاهرات المطالبة بالإصلاح".

وحيا السيد عمار الحكيم العشائر العراقية قائلا : "كما نجدد التحية لعشائرنا العراقية الكريمة على دورها المعهود في اطفاء الفتن وحماية السلم الاهلي".

وعبر "عن دعمه ومساندته لقواتنا المسلحة في أداء مهامها الوطنية في حفظ الأمن للمتظاهرين والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة".

ودعا "الجميع بضرورة الاسراع في اختيار رئيس للحكومة العراقية الانتقالية ممن يتصف بالنزاهة والاستقلالية بعيدا عن كل اشكال التدخل الخارجي وتشريع قانون منصف وعادل للانتخابات و التحضير للانتخابات المبكرة".

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