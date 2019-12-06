٠٦‏/١٢‏/٢٠١٩ ٨:٠٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83583407
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عراقجي: جميع اعضاء الاتفاق النووي يعتبرون اميركا السبب الاساس في التوترات

عراقجي: جميع اعضاء الاتفاق النووي يعتبرون اميركا السبب الاساس في التوترات

فيينا / 6 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، بان جميع اعضاء الاتفاق النووي يعتبرون اميركا بانها السبب الاساس في توترات الاتفاق.

وقال عراقجي في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، ان جميع الاعضاء اكدوا انه من دون تمتع ايران بمزايا الاتفاق النووي لا يمكن لهذا الاتفاق الدولي ان يدوم.

وحول اول لقاء له مع المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والذي جرى فور الانتهاء من الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، وصف عراقجي اللقاء بانه كان مفيدا وقال، ان اللقاء كان جيدا لبدء العمل.

واضاف، ان المدير العام الجديد للوكالة اكد على ضرورة الحفاظ على التعاون السابق بين الوكالة وايران.

واوضح عراقجي بانه تم خلال اللقاء البحث وتبادل وجهات النظر بشان بعض القضايا وسبل الحل.

يتبع ** 2342

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